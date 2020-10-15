За «шпионаж»: В «ДНР» к 16 года лишения свободы «приговорили» мужчину

В «ДНР» к 16 года лишения свободы «приговорили» мужчину. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ДНР».

«Гражданин Дзыцюк В.Н. в ноябре 2015 года, находясь на территории Украины, был привлечен к негласному сотрудничеству сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В период времени с декабря 2015 года по март 2017 года обвиняемый собирал и передавал иностранной разведке ГУР МО Украины сведения относительно мест дислокации подразделений вооруженных сил ДНР посредством интернет-мессенджера», – уверяют в «ДНР».

«Кроме того, Дзыцюк был включен в состав одной из групп, входящих в структуру террористического сообщества, созданного при участии ГУР МО Украины, и прошел обучение приемам сборки взрывных устройств. После обучения в мае 2017 года незаконно переместил через государственную границу ДНР с территории Украины два взрывных устройства для осуществления террористических актов на территории республики», – утверждают в «республике».

Там добавляют, что «приговором апелляционной палаты верховного суда ДНР» В.Н. Дзыцюк 10 сентября 2020 года «приговорен» к 16 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.