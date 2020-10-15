По 15 лет тюрьмы: Двух жительниц Днепропетровщины осудили за убийство на Луганщине

Двух жительниц Днепропетровской области приговорили к 15 годам лишения свободы за жестокое убийство на Луганщине. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что после апелляционного обжалования и отмены приговора первой инстанции в связи с мягкостью назначенного наказания увеличен срок лишения свободы обвиняемым в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью и из корыстных побуждений (п. п. 4 , 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

«Сватовский районный суд Луганской области учел доводы прокуратуры и вынес новый приговор, которым двум жительницам Днепропетровской области назначено по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», – отметили в ведомстве.

Стороной обвинения доказано, что в феврале 2015 года 23-летняя и 24-летняя девушки, вступив в преступный сговор и обсудив возможные способы совершения умышленного убийства потенциальной жертвы с целью похищения имущества, приехали к знакомой в с. Житловка Кременского района, где ранее проживала одна из них. У пожилой женщины они остались ночевать и по предварительно оговоренному плану ночью нанесли ей 35 ударов кухонным ножом в различные части тела.

После убийства потерпевшей обвиняемые похитили из дома принадлежавшие ей мобильные телефоны, мелкую бытовую технику, текстильные изделия, ювелирные изделия, денежные средства и другие личные вещи на общую сумму более 25 тыс. грн.

В июне 2019 года Сватовским районным судом Луганской области указанные лица были приговорены к 14 годам лишения свободы.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования – 30 дней со дня оглашения приговора.