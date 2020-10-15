Просто диагностируют пневмонию: Как в «ДНР» тестируют на COVID-19

В «ДНР» бесплатные тесты на COVID-19 сейчас проводят малому количеству потенциально зараженных. Сделать его могут людям в тяжелом состоянии, контактным, прибывшим с подконтрольной украинским властям части Донетчины через КПП «Еленовка», а также приезжим из других стран при наличии симптомов. Об этом сообщают в местном паблике.

Обе «республиканские» лаборатории, где проводят ПЦР-тестирование, не справляются с объемом материалов. Они ежедневно делают около 300 тестов при потребности в 600-800 штук. В связи с этим результаты приходят с серьезной задержкой.

«Сейчас даже при воспалении легких не всегда делают ПЦР-тестирование, а просто диагностируют пневмонию. Поэтому в последнее время именно с пневмонией много больных и умерших людей. Кроме того, и при диагностированном коронавирусе после выздоровления могут не делать тесты и выписать по "отсутствию клинических проявлений"», – отмечают в сообществе.

При этом на местных интернет-ресурсах сообщается, что больницы в ближайшие две недели получат крупную партию тест-систем для иммуноферментного анализа на наличие коронавирусной инфекции.

«В течение двух недель будет закуплено большое количество тест-систем для проведения ИФА-исследований. У нас 24 лаборатории при больницах для проведения ИФА-исследований. После получения этих систем мы сможем проводить тестирование на коронавирусную инфекцию всех желающих за государственный счет. Погрешность у них приблизительно такая же, как и ПЦР-тестов», – уверяет «министр здравоохранения республики» Александр Оприщенко.

«У нас в республике работают две лаборатории, которые проводят ПЦР-тестирование. Суммарно мы можем проводить 320 таких тестов в сутки, и это недостаточно, поэтому технически всех желающих мы не можем обеспечить ПЦР-тестами. Еще две лаборатории в ДНР могут проводить тестирование с помощью ИФА-тестов, но они частные, и поэтому тестирование платное. Всего, по нашим отчетам, за сутки суммарно проводится 480 тестов на коронавирусную инфекцию», – утверждает Оприщенко.

Напомним, в «ДНР» зараженных коронавирусом разрешили выписывать без тестов.