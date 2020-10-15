На Донетчине на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком

В Покровске (Донецкая обл.) вечером 14 октября под колеса иномарки попали женщина и ее 7-летний сын. В результате аварии они получили травмы и были госпитализированы. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию вчера около 21:00.

«Установлено, что 27-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito, двигаясь по ул. Защитников Украины, совершил наезд на 40-летнюю жительницу с. Успеновка Покровского района и ее 7-летнего сына, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения различной степени тяжести и были направлены в Мирноградскую больницу», – говорится в сообщении.

По факту аварии начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.