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Россия вышла из консультативной группы по катастрофе МН17

15.10.20 13:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Российская Федерация не будет принимать участие в консультативной группе по катастрофе рейса МН17. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном сегодня, 15 октября.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что причиной такого решения является поведение Нидерландов относительно России. В июле Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу против РФ в связи с крушением в 2014 году пассажирского самолета Боинг-777 «Малайзийских авиалиний» (рейс МН17).

«Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них. Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге», – сказано в заявлении.

В РФ считают, что Нидерланды «и не стремились разобраться в том, что в действительности произошло летом 2014 года, а были нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины и получения компенсаций для родственников погибших».

Также в российском МИД подчеркивают, что в рамках этого расследования Нидерланды защищают свои политические интересы.

«Полагаем, что игнорируя любые доводы и нашу готовность к диалогу, Нидерланды преследуют исключительно конъюнктурные политические интересы, беззастенчиво прикрываясь необходимостью защиты прав близких жертв авиакатастрофы», – отмечается в заявлении.

Напомним, малайзийский «Боинг-777» рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (подконтрольная «ДНР» территория) с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курске.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее. В июле 2020 года Нидерланды подали в отношении России иск в Европейский суд по правам человека.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта 2020 года.

Подозреваемыми по делу проходят трое граждан России – глава военной разведки «ДНР» Сергей Дубинский, «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин и заместитель главы военной разведки «ДНР» Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».

Также известно, что Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России.

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