Приостановлено посещение: На Донетчине в интернатах усилили карантин

В Донецкой области ввели ряд карантинных ограничений для работников и жителей интернатных учреждений системы социальной защиты населения. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«В 10 домах-интернатах обеспечен усиленный противоэпидемический режим, временно приостановлено посещение подопечных родственниками и близкими», – говорится в сообщении.

Кроме того, учреждениями приняты профилактические меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса и других респираторных инфекций:

усилен противоэпидемический режим и обеспечено проведение дезинфекционных мероприятий в интернатных учреждениях;

постоянно проводится инструктаж работников учреждений по основным симптомам коронавирусной инфекции и порядку осуществления профилактических мер в случае выявления больных с подозрением на инфекцию;

организован постоянный мониторинг эпидемической ситуации в учреждениях;

усилено сотрудничество с местными учреждениями здравоохранения;

все совещания переведены в режим телефонных или видеоконференций;

работники и жители интернатных учреждений обеспечены средствами индивидуальной защиты;

приостановлены любые поездки подопечных / воспитанников за пределы учреждения;

проводится ежедневный температурный скрининг и усилен мониторинг состояния здоровья подопечных / воспитанников и работников;

постоянно принимаются меры для обеспечения противоэпидемических лекарственных средств и средств индивидуальной медицинской защиты, дезинфицирующих средств.

Также отмечается, что Департамент социальной защиты населения облгосадминистрации ежедневно в телефонном и электронном режиме проводит мониторинг интернатных учреждений о случаях заболеваний работников / подопечных респираторными болезнями.