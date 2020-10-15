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Приостановлено посещение: На Донетчине в интернатах усилили карантин

15.10.20 13:38
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

В Донецкой области ввели ряд карантинных ограничений для работников и жителей интернатных учреждений системы социальной защиты населения. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«В 10 домах-интернатах обеспечен усиленный противоэпидемический режим, временно приостановлено посещение подопечных родственниками и близкими», – говорится в сообщении.

Кроме того, учреждениями приняты профилактические меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса и других респираторных инфекций:

  • усилен противоэпидемический режим и обеспечено проведение дезинфекционных мероприятий в интернатных учреждениях;
  • постоянно проводится инструктаж работников учреждений по основным симптомам коронавирусной инфекции и порядку осуществления профилактических мер в случае выявления больных с подозрением на инфекцию;
  • организован постоянный мониторинг эпидемической ситуации в учреждениях;
  • усилено сотрудничество с местными учреждениями здравоохранения;
  • все совещания переведены в режим телефонных или видеоконференций;
  • работники и жители интернатных учреждений обеспечены средствами индивидуальной защиты;
  • приостановлены любые поездки подопечных / воспитанников за пределы учреждения;
  • проводится ежедневный температурный скрининг и усилен мониторинг состояния здоровья подопечных / воспитанников и работников;
  • постоянно принимаются меры для обеспечения противоэпидемических лекарственных средств и средств индивидуальной медицинской защиты, дезинфицирующих средств.

Также отмечается, что Департамент социальной защиты населения облгосадминистрации ежедневно в телефонном и электронном режиме проводит мониторинг интернатных учреждений о случаях заболеваний работников / подопечных респираторными болезнями.

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