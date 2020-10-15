Протоколы по нарушениям обсервации, самоизоляции, карантина: На Луганщине проводят рейды

На Луганщине работают 18 рейдовых групп по соблюдению карантинных требований. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«В связи с введением на территории области оранжевого уровня опасности и соответствующим введением усиленных карантинных ограничений по предотвращению распространения коронавируса COVID-19, представители правоохранительных органов проводят разъяснительную работу с работниками предприятий торговли и питания, перевозчиками и гражданами о необходимости строгого соблюдения карантина», – сообщают в пресс-службе.

Там добавляют, что в случаях выявления грубого нарушения карантинных требований сотрудниками полиции будут составляться административные протоколы по статье 44-3 КУоАП. Всего создано 18 совместных рейдовых групп.

В период с 22 июня по 15 октября составлены 335 протоколов в отношении:

предприятий торговли – 97 (в отношении ФЛП – 64, в отношении продавцов – 33);

перевозчиков – 43;

о нарушении самоизоляции – 83;

нарушении карантина – 45;

нарушении обсервации – 67.

Из них направлены в суд – 316, рассмотрены судами – 160.