В «ДНР» COVID-19 лечат в 34-х «коронавирусных базах»

В «ДНР» лечением коронавирусной инфекции занимаются почти 3 тыс. медиков. Об этом сегодня, 15 октября, заявил «министр здравоохранения республики» Александр Оприщенко, передают местные интернет-ресурсы.

«На сегодняшний день у нас 34 коронавирусные базы. Там работают 2 926 сотрудников, из которых 2 709 – в так называемых "красных зонах". Расширение баз в ближайшее время не планируется. В настоящее время мы закупаем кислородное оборудование в большом количестве, и будем расширять число койко-мест в уже действующих инфекционных больницах», – уверяет Оприщенко.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 15 октября в Украине COVID-19 заболели 281 239 человек (119 650 пациентов выздоровели, 5 302 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 6 491 случай (выздоровели 2 111 пациентов, летальных случаев – 77), Луганской области – 2 125 случаев (выздоровели 737 пациентов, летальных случаев – 29).

В «ДНР» – 4 905 случаев коронавируса (выздоровели – 2 297 человек, летальных случаев – 324). В «ЛНР» – 1 273 случая коронавируса (выздоровели – 926 человек, летальных случаев – 58).