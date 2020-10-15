Скидка для богачей в ущерб нам с вами: За кого платят обычные украинцы (Видео)

Скидка для богачей в ущерб нам с вами. Платить за свет меньше будут 4 завода по производству стали. Бывший директор одного из них, а ныне депутат Верховной Рады «протянул» поправку к закону. Эксперты говорят: что льгота для одних заводов – то наценка для остальных. Следовательно, то, что они производят – будет дороже для нас. Об этом говорится в сюжете телеканала «Украина».

20 грн за американо. Из этих денег владелец кофейни потом заплатит зарплату сотрудникам, купит кофейные зерна, молоко, сиропы, а еще заплатит за коммунальные услуги. Если тратить на свет предпринимателю придется больше, то и кофе может подорожать.

И так работает везде – от расходов зависит и цена.

Черкасский завод бытовой техники. Здесь собирают украинские обогреватели.

«Обрабатывается металл для изготовления электрических печей и конверсионных обогревателей. Необходимо большое количество электроэнергии», – рассказывает генеральный директор ООО «Купава Групп» Юрий Мазуренко.

Платят и за электроэнергию, и за ее доставку – так называемый тариф на передачу. От того, во сколько станет производство обогревателя, зависит, за сколько его будут продавать нам с вами.

«Затраты электроэнергии составляли порядка 40 тыс., они выросли уже почти до 60 тыс. в связи с поднятием цены. Если растет себестоимость, естественно, растет и отпускная цена для товара», – поясняет Юрий Мазуренко.

А вот отдельным большим заводам, которые потребляют много киловатт, это не грозит. На тариф на передачу им будет скидка. Их в законе прозвали «зеленой» электрометаллургией.

Для предприятий «зеленой» электрометаллургии устанавливается тариф на услуги по передаче электрической энергии, не учитывающий расходы оператора системы передачи на выполнение специальных обязанностей.

Автор этой поправки Дмитрий Киселевский говорит, что предприятий, которые могут рассчитывать на скидку, в Украине целых 4. На одном из них, кстати, работал и сам депутат. Был директором по корпоративным отношениям. На интервью с журналистами телеканала времени не нашел.

По предварительным подсчетам скидка – это 100 млн грн только за этот год. И их заплатят другие производители.

Сниженная ставка для предприятий «зеленой» металлургии увеличит нагрузку на тариф для остальных участников рынка примерно на 0,5%.

И в конце концов, деньги заберут из нашего кармана.

«Все вопросы, связанные с освобождением каких-то компаний от определенных платежей, нужно обсуждать и рассматривать в комплексе с учетом того, что что есть другие производители, которые также платят», – говорит советник юридической компании «SAYENKO-KHARENKO» Марина Грицишина.

«Если их услуги становятся дороже, их товары становятся дороже, то у них нет другого выхода, как переложить их на потребителей и таким образом уже население потребляет более дорогую продукцию», – комментирует экономист Борис Кушнирук.

Получить скидку заводы «зеленой» металлургии смогут только по специальной справке. Кто ее будет выдавать и что для этого нужно – пока нигде не прописано.