Подтвердили в ТКГ: На Луганщине в ноябре откроют два новых КПВВ

В Луганской области в первой декаде ноября будут одновременно открыты два новых контрольных пункта въезда–выезда (КПВВ). Об этом шла речь на очередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе 14 октября, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик в рамках обсуждения работы группы по вопросам безопасности ТКГ отметил достижение в соблюдении режима тишины, который длится уже почти три месяца, и подчеркнул необходимость обеспечения его устойчивого характера.

«Представитель ОБСЕ отметил, что политические вопросы, из-за которых заседания группы являются не такими результативными, как хотелось бы, не должны стоять на первом месте в работе группы по вопросам безопасности. В частности, был сделан акцент на необходимости решения вопроса обновленного плана разминирования, что особенно актуально в связи с приближением зимы», – говорится в сообщении.

Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш при обсуждении вопроса взаимного освобождения удерживаемых лиц сообщил, что украинская сторона передала список из четырех категорий таких лиц. С временно неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей информация не была предоставлена.

«Тони Фриш констатировал готовность сторон одновременно открыть два новых КПВВ в Луганской области в первой декаде ноября во исполнение договоренностей саммита "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года», – отмечается в сообщении.

Украинская делегация в социально-экономической группе вновь подняла вопрос о возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга хранения радиоактивных материалов на временно неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей Украины.

При обсуждении политических вопросов шла речь о недопущении блокирования работы ТКГ, также обсуждались предложения к плану действий по реализации Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.