От среднетяжелого до тяжелого: На Донетчине госпитализированы около 400 человек с COVID-19

В Донецкой области в стационарах больниц находятся около 400 пациентов с коронавирусом, амбулаторно получают лечение порядка 3 тыс. человек. Об этом сегодня, 15 октября, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Состояние всех госпитализированных от средне-тяжелого до тяжелого, около 10 человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких», – уточнил Педенко.

Он также добавил, что в числе госпитализированных – 413 детей возрастом от 0 до 18 лет.

Представитель облздрава напомнил, что по состоянию на 15 октября в Донецкой области лабораторно подтвержден 6 491 случай COVID-19, из них 78 пациентов умерли, более 2 тыс. человек выздоровели.