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На Луганщине – 110 новых случаев и смерть от пневмонии, вызванной COVID-19

15.10.20 15:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Луганской области зафиксированы 110 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие пневмонии, вызванной коронавирусом, умер 73-летний житель Лисичанска.

География выявленных заболеваний:

  • город Северодонецк – 23 человека;
  • Рубежное – 6;
  • Лисичанск – 6;
  • Беловодский район – 9;
  • Белокуракинский – 2;
  • Кременской – 1;
  • Марковский – 3;
  • Меловской – 18;
  • Новоайдарский – 6;
  • Новопсковский – 6;
  • Попаснянский – 2;
  • Сватовский – 9;
  • Старобельский – 8;
  • Троицкий – 11.

За все время исследований на Луганщине диагноз лабораторно подтвержден у 2 125 человек, из них:

  • выздоровели – 737 пациентов;
  • лечатся – 1 359 человек (241 – стационарно, 1 118 – амбулаторно);
  • умерли – 29 человек.

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 70,88%», – отметили в Луганской облгосадминистрации.

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