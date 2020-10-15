На Луганщине – 110 новых случаев и смерть от пневмонии, вызванной COVID-19

За прошедшие сутки в Луганской области зафиксированы 110 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие пневмонии, вызванной коронавирусом, умер 73-летний житель Лисичанска.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 23 человека;

Рубежное – 6;

Лисичанск – 6;

Беловодский район – 9;

Белокуракинский – 2;

Кременской – 1;

Марковский – 3;

Меловской – 18;

Новоайдарский – 6;

Новопсковский – 6;

Попаснянский – 2;

Сватовский – 9;

Старобельский – 8;

Троицкий – 11.

За все время исследований на Луганщине диагноз лабораторно подтвержден у 2 125 человек, из них:

выздоровели – 737 пациентов;

лечатся – 1 359 человек (241 – стационарно, 1 118 – амбулаторно);

умерли – 29 человек.

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 70,88%», – отметили в Луганской облгосадминистрации.