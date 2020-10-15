На Луганщине – 110 новых случаев и смерть от пневмонии, вызванной COVID-19

За прошедшие сутки в Луганской области зафиксированы 110 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Вследствие пневмонии, вызванной коронавирусом, умер 73-летний житель Лисичанска.
География выявленных заболеваний:
- город Северодонецк – 23 человека;
- Рубежное – 6;
- Лисичанск – 6;
- Беловодский район – 9;
- Белокуракинский – 2;
- Кременской – 1;
- Марковский – 3;
- Меловской – 18;
- Новоайдарский – 6;
- Новопсковский – 6;
- Попаснянский – 2;
- Сватовский – 9;
- Старобельский – 8;
- Троицкий – 11.
За все время исследований на Луганщине диагноз лабораторно подтвержден у 2 125 человек, из них:
- выздоровели – 737 пациентов;
- лечатся – 1 359 человек (241 – стационарно, 1 118 – амбулаторно);
- умерли – 29 человек.
«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 70,88%», – отметили в Луганской облгосадминистрации.