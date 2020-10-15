Вопрос Зеленского по Донбассу: Кравчук пояснил, о чем речь

Кравчук отметил, что проект свободных зон в Донецкой и Луганской областях разрабатывался еще во времена его президентства в 1990-х.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» высказал свое мнение по поводу второго из пяти вопросов от президента Владимира Зеленского о том, нужна ли на Донбассе свободная экономическая зона.

«Президент должен знать мнение людей, и я очень удивлен истерикой, я не скажу меньше, именно так, каналы обвиняют президента во всех смертных грехах только за одно – что он хочет знать мнение людей. Просто перешли все линии. Скажу сразу: я поддерживаю идею президента, его право знать мнение людей по тем вопросам, которые интересуют людей и самого президента», – сказал Кравчук.

Он отметил, что проект свободных экономических зон на Донбассе разрабатывался еще во времена его президентства.

«Что касается экономической зоны – есть история этого вопроса. В 1993 году мы основали пилотный проект свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях. Он не смог быть реализован, потому что в 1994 году началась подготовка, потом выборы президента, это мягко, но перестало существовать. Сейчас, я думаю, восстановление возможности в этих регионах установить особый статус при использовании законов, инвестиций, – будет способствовать организации особой жизни, местного самоуправления в этих районах. Шесть лет война, что-то нужно искать. Искать реальные выходы из ситуации», – сказал Кравчук.

Политик подчеркнул, что опрос общественного мнения не имеет юридических последствий.

«Сказать, что так и будет – это преувеличение, так как этот опрос не имеет юридических последствий. Просто мнение людей. А будет ли оно реализовано в законодательном плане – это уже вопрос власти, вопрос Верховной Рады», – сказал Кравчук.

По мнению главы делегации в ТКГ, свободная зона – это путь к прекращению войны.

«Задаем комплекс вопросов, и уже предусматривается, что стрельба прекращается. То есть, когда речь идет о свободной экономической зоне – не может быть, что идет война, и создается зона. Создаются предпосылки для того, чтобы не было войны, условия управления в этих районах на уровне местного самоуправления и исполнительной власти. Когда все это вместе действует – война останавливается», – сказал Кравчук.

Он подчеркнул, что речь не идет об особом статусе этих регионов.

Ранее президент Владимир Зеленский озвучил второй из пяти анонсированных вопросов. Он касается Донбасса и звучит так: «Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?». На все пять вопросов желающие смогут ответить в день местных выборов 25 октября.