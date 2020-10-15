«Сижу второй час, и края не видно»: В Мариуполе показали очередь на ПЦР-тест (Фото)

В Мариуполе выстраиваются огромные очереди из желающих сдать ПЦР-тест на коронавирус. Об этом в Facebook сообщил мариупольский активист Кирилл Вишняков и опубликовал фото.

«Всем анти COVID-19 посвящается. Это очередь на ПЦР. Да, я в ней. Сижу второй час, и края не видно. К людям пришло осознание, что это серьезно», – написал Вишняков.

По его словам, фраза: «А вы знаете хоть одного, кто заболел?», – уже явно потеряла актуальность.

«Сейчас сложно найти хоть одного, у кого нет знакомых – больных. Жаль, что наше общество, пока не наступит на грабли, так ничего и не понимает. И это во всем. Берегите себя и своих близких», – заключает мариуполец.

Жители Мариуполя в обсуждении фото комментируют ситуацию, сетуют на платные тесты, а также отмечают, что часть людей осознали реальность коронавируса, но многие все равно безответственно относятся к угрозе: