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«Сижу второй час, и края не видно»: В Мариуполе показали очередь на ПЦР-тест (Фото)

15.10.20 15:28
Фото: Facebook Кирилл Вишняков
Фото: Facebook Кирилл Вишняков

В Мариуполе выстраиваются огромные очереди из желающих сдать ПЦР-тест на коронавирус. Об этом в Facebook сообщил мариупольский активист Кирилл Вишняков и опубликовал фото.

«Всем анти COVID-19 посвящается. Это очередь на ПЦР. Да, я в ней. Сижу второй час, и края не видно. К людям пришло осознание, что это серьезно», – написал Вишняков.

По его словам, фраза: «А вы знаете хоть одного, кто заболел?», – уже явно потеряла актуальность.

«Сейчас сложно найти хоть одного, у кого нет знакомых – больных. Жаль, что наше общество, пока не наступит на грабли, так ничего и не понимает. И это во всем. Берегите себя и своих близких», – заключает мариуполец.

Жители Мариуполя в обсуждении фото комментируют ситуацию, сетуют на платные тесты, а также отмечают, что часть людей осознали реальность коронавируса, но многие все равно безответственно относятся к угрозе:

  • Татьяна: «Еще месяц назад я сама спрашивала, есть ли кто среди знакомых... Сейчас уже знаю, что таки есть и есть смертность из близкого круга. Только вот почему-то платные тесты есть, а бесплатных нет... Зато у нас праздники каждую неделю...»;
  • Оксана: «Я мужа вчера хоронила... Так вот на похороны к сожалению, пришли только те, кто в это так и не верит, слов нет... говорю: вот вам пример, мой Витя за четыре дня... а они все равно не верят... берегите здоровье»;
  • Елена: «Да, нет, еще орут что ковид – это сказка... и спорят с пеной у рта, что это вселенский заговор... Но это до 37,1, потом будут орать "помогите"».

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