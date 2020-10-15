Вымогали «откупные»: На Донетчине будут судить двух бывших полицейских

На Донетчине в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух бывших старших уполномоченных сектора раскрытия преступлений против собственности и сектора раскрытия преступлений против личности отдела криминальной полиции Центрального отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

По данным ведомства, следствием установлено, что в марте этого года полицейские получили сообщение о совершении кражи мобильного телефона одним из жителей Мариуполя.

«Прибыв на место вызова, правоохранители начали требовать у вора 20 тыс. грн "откупных" в качестве оплаты за непривлечение его к уголовной ответственности. Он отметил правоохранителям, что не имеет такой суммы, а деньги может предоставить его родственник, проживающий в другой области. В связи с чем полицейский согласились съездить с ним за деньгами к родственнику в другую область. По данным следствия, такой схемой полицейские пользовались неоднократно. В мае 2020 года непосредственно после получения ими очередных "откупных" полицейские были задержаны», – говорится в сообщении.

Бывших правоохранителей обвиняют в завладении чужим имуществом путем обмана, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины), а также в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя за несовершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения, совершено группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.