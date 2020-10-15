За период карантина на Донетчине провели более 7 тысяч проверок, – Госпродпотребслужба

С начала карантина в Донецкой области постоянно проводится мониторинг соблюдения противоэпидемических требований. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 октября, сообщил первый заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы Украины в Донецкой области Владимир Кирилюк на брифинге в Донецкой облгосадминистрации.

«С начала введения карантина в составе оперативных групп, созданных при местных органах власти, было проведено 7 516 мониторинговых комиссионных мероприятий по выполнению предприятиями, учреждениями, организациями противоэпидемических требований», – сказал Кирилюк.

По его словам, за это время были проведены самостоятельно проверки в 7 320 объектах торговли, общественного питания, детских дошкольных учреждениях, учреждениях оздоровления и отдыха, учреждениях образования, пунктах внешнего независимого оценивания, общежитиях, иных объектах.

«При этом в 1 909 объектах выявлены нарушения противоэпидемических требований. По результатам этих проверок применены следующие меры: составлено 2 протокола по ст. 44-3 КУоАП, где санкция составляет от 34 до 170 тыс. грн., сейчас эти протоколы на рассмотрении местных судов. И привлечено к административной ответственности по ст. 42 и 188 КУоАП 120 должностных лиц, ответственных за нарушение противоэпидемических мероприятий», – уточнил Кирилюк.

Вынесено 1 737 предписаний по устранению нарушений противоэпидемических требований.

Отдельная работа была направлена на надзор за соблюдением противоэпидемических мер на рынках.

«За это время на всех рынках (их в области 71) проведена 4 841 проверка, при этом в 652 случаях выявлены нарушения. Оперативно принимались меры по устранению, временно закрывали 5 рынков, из них 2 так и не открылись из-за невозможности выполнить требования», – добавил Владимир Кирилюк.