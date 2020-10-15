С целью экономии: В «ДНР» теперь больных с COVID-19 выписывают без ПЦР-теста

В «ДНР» изменили правила выписки из клиник и с больничных пациентов, которые заражены коронавирусом. С целью экономии ресурсов (в приказе «минздрава» – «с целью рационального использования имеющихся ресурсов») теперь это можно делать без результата ПЦР-теста.

Как сообщает «минздрав ДНР», теперь из больниц могут выписывать коронавирусных пациентов без учета результата ПЦР-теста, но с обязательным проведением исследования органов грудной клетки (компьютерная томография либо рентген). Человека могут выписать, если проявления коронавируса позволяют продолжить лечение дома под контролем участкового врача.

Выписка к труду (учебе) лиц с COVID-19 (подозрением на COVID-19), которые лечатся дома под присмотром врача, также возможна без ПЦР-теста. Но выписать человека могут после 5 дней отсутствия клинических проявлений коронавируса также с проведением томографии или рентгена.

Выписка к труду (учебе) контактных лиц, которые находились на самоизоляции, допускается после окончания карантина в течение 14 дней при условии отсутствия клинических проявлений коронавируса.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» бесплатные тесты на коронавирус COVID-19 сейчас проводят малому количеству потенциально зараженных, т.к. лаборатории перегружены.