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Списки на обмен: Иногда граждане боятся заявлять, что их родственник пропал в «Л-ДНР»

15.10.20 16:43

Важно, чтобы военные и гражданские пленные находились в списках, которые составляет Центр розыска пропавших без вести и заложников при СБУ. Об этом рассказала заведующая отделом обеспечения деятельности уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Наталья Зарецкая, передает «Громадське радіо».

«Эти списки постоянно обновляются, как только поступает информация о задержанных или пропавших без вести. К тому же после каждого освобождения заключенных, эти освобожденные нам рассказывают о тех людях, которых видели в плену. Все спекуляции относительно того, что якобы Украина не всех людей включает в эти списки – ложь. Украина всех пленных включает в списки обмена», – отметила Зарецкая.

Она добавила, что иногда граждане боятся заявлять о том, что их родственник исчез в «Л-ДНР» из-за возможных последствий.

«Были десятки случаев, когда люди сообщали об аресте родственника именно нам. Они знали, где находится пропавший, но боялись обращаться к украинской власти, потому что на оккупированной территории находится вся их семья. Это очень деликатный момент», – сказала Зарецкая.

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