В Мариуполе задержали мошенниц, которые «сняли порчу» почти за миллион гривен

В Мариуполе полиция задержала двух женщин, которые обманным путем выманили у жительницы Николаевской области деньги и ценности на общую сумму почти 950 тыс. грн. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Две мошенницы 33-х и 63-х лет обманули 79-летнюю жительницу Южноукраинска 29 сентября.

«Подойдя к потерпевшей возле магазина, они сообщили ей, что имеют сверхспособности и видят на пенсионерке смертельную порчу. Незнакомки рассказали бабушке, что могут помочь, проведя определенный ритуал, для которого нужны все имеющиеся деньги и ювелирные изделия. Потерпевшая вместе с мошенницами пошла к себе домой, собрала золотые украшения и деньги (1 тыс. евро, 2 тыс. долл., 650 тыс. руб.) на общую сумму почти в 950 тыс. грн, и отдала злоумышленницам. Поняла старушка, что стала жертвой аферисток, уже когда те ушли», – рассказали в полиции о подробностях происшедшего.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленниц и их водителя. Обе женщины оказались жительницами Мариуполя, а старшая из них уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Задержали мошенниц в сопровождении бойцов роты полиции особого назначения 12 октября в Мариуполе. Во время обыска правоохранители изъяли деньги и ряд ювелирных изделий, которые могут быть похищенными у потерпевшей.

Сейчас продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины.

Мошенниц доставили в Николаевскую область, где в ближайшее время суд изберет им меру пресечения.