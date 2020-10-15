В «ДНР» резкий рост коронавирусной пневмонии, – «министр»

В «ДНР» за последние три недели увеличилась заболеваемость коронавирусной пневмонией. Об этом сегодня, 15 октября, сообщил «и.о. министра здравоохранения» Александр Оприщенко.

«К сожалению, на первое место выходит заболеваемость коронавирусной пневмонией, как и другими различными видами пневмоний. За последние три недели мы имеем рост заболеваемости, если раньше мы в сутки выявляли от 30 до 40 человек с пневмонией, то на сегодняшний день у нас 210 человек», – отметил Оприщенко.

Он добавил, что пневмония из-за коронавирусной инфекции составляет 60-70% от общего количества заболевших пневмонией в «республике».

По словам Оприщенко, рост заболеваемости пневмонией вызван распространением COVID-19 в «республике».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» даже при воспалении легких не всегда делают ПЦР-тестирование, а просто диагностируют пневмонию. Поэтому в последнее время именно с пневмонией много больных и умерших людей.