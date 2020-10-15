Президент подписал указ о передаче государственных сельхозземель в коммунальную собственность

Сегодня, 15 октября, во время Национального земельного форума на Черниговщине президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, указ № 449/2020 «О некоторых мерах по ускорению реформ в сфере земельных отношений» завершит реформу по децентрализации.

«Ключевой момент, без которого децентрализация не может быть в Украине завершена. Это передача земель непосредственно громадам. Сегодня этот важный шаг будет сделан. Сегодня я подписываю указ о мерах по передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность», – сказал Зеленский.

Согласно документу, 26 октября все громады вновь получат земли в коммунальную собственность и смогут использовать средства от землепользования для своего развития.

Президент отметил, что в целом местное самоуправление получит в собственность более 2 млн га земли.

«Это важно для завершения децентрализации. Ведь именно громады лучше знают, как организовать свою жизнь: где должен быть садик, школа, коммунальные дороги, садовые насаждения и промышленные объекты», – сказал Зеленский.