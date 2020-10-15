В реальности в «ДНР» случаев коронавируса может быть в 3 раза больше, – «министр»

В «ДНР» реальное количество заболевших коронавирусом может достигать 15 тысяч человек, вместо официальных около 5 тысяч. Об этом сегодня, 15 октября, заявил «и.о. министра здравоохранения» Александр Оприщенко.

«У нас почти 5000 пациентов, у которых официально подтверждена коронавирусная инфекция. Но мы понимаем, в реальности их больше в 2-3 раза, просто кто-то не обращается», – сказал он.

По словам «министра», на сегодняшний день госпитализированы 2284 человека с диагнозом «коронавирус». «Но не сам по себе страшен это диагноз, ведь очень многие его переносят в амбулаторных условиях в легкой форме», – дополнил он.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 15 октября в Украине COVID-19 заболели 281 239 человек (119 650 пациентов выздоровели, 5 302 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 6 491 случай (выздоровели 2 111 пациентов, летальных случаев – 77), Луганской области – 2 125 случаев (выздоровели 737 пациентов, летальных случаев – 29).

В «ДНР» – 4 905 случаев коронавируса (выздоровели – 2 297 человек, летальных случаев – 324). В «ЛНР» – 1 273 случая коронавируса (выздоровели – 926 человек, летальных случаев – 58).