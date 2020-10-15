За июльские пожары: Жители Луганщины получили компенсации на 11 миллионов гривен

В Луганской области жители поселка Смоляниново Новоайдарского района уже получили почти 11 мн грн за утраченное в июльских пожарах имущество. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба ОГА.

«В частности, 122 человека получили 10 млн 965 тыс. грн. Кроме того, на днях правительство выделило еще 185 млн грн из резервного фонда государственного бюджета. Деньги будут перечислены людям, которые понесли убытки из-за последствий лесных пожаров в сентябре-октябре, как только они соберут все необходимые документы», – сказал Гайдай.

Он отметил, что правительство также приняло решение о выделении средств из резервного фонда для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Это позволит восстановить ресурсы ГСЧС, утраченные во время тушения пожаров в Луганской области», – добавил глава области.

В Луганской ОГА напомнили, что в рамках помощи пострадавшим вследствие пожаров по 200 тыс. грн получат семьи погибших, по 50 тыс. грн предполагается выделить каждому пострадавшему, который получил тяжелые травмы, по 30 тыс. грн – за травмы средней тяжести, по 20 тыс. грн – за травмы легкой тяжести.

Людям, жилье которых разрушено, будет выделено по 300 тыс. грн на семью и на частичный ремонт – по 50 тыс. грн на семью.

Напомним, масштабный лесной пожар возник в Луганской области 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. 7 июля он охватил село Смоляниново и дачный поселок Волчье в Новоайдарском районе. По данным ГСЧС, вследствие пожара 5 человек погибли, во время активной фазы пожара в больницу были эвакуированы 29 детей и 12 взрослых. Полицией установлено, что в Смоляниново и Волчьем повреждены 159 домов и дачных строений, из них полностью сгорели около 100.

При оформлении компенсации основной проблемой было отсутствие у людей подтверждающих документов права собственности на строения.