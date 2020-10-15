В Донецкой ОГА объяснили, какие услуги пациентам с COVID-19 должны предоставляться бесплатно

Медицинские услуги больным с COVID-19 предоставляются бесплатно в рамках утвержденных стандартов оказания медпомощи и средств, которые выделяются Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Об этом сегодня, 15 октября, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что в числе услуг, которые должны предоставляться бесплатно в рамках помощи по COVID-19, прежде всего, – диагностика.

«Если больной соответствует случаю, утвержденному стандартом оказания медицинской помощи», – уточнил Педенко.

По его словам, далее если пациент попадает в больницу, он получает бесплатное лечение за счет средств, которые выплачивает НСЗУ за каждый случай COVID-19.

Представитель обздрава прокомментировал информацию, что в больницах области пациентов просят покупать препараты для лечения.

«Это может быть, если в учреждении отсутствуют те или иные лекарства. А это обусловлено тем, что сейчас на Донетчину, Луганщину, Харьковщину, Днепропетровщину – на эти восточные регионы приходится пик заболеваемости, лекарства "разметаются", как пирожки, по дистрибьюторам. Все наши больницы, включенные в перечень тех, которые оказывают помощь больным с коронавирусом, получают лекарства "с колес". Если в больнице их нет, а в коммерческой аптеке есть и жизнь родственника дороже денег, – то за деньги, я считаю, можно и купить», – пояснил Александр Педенко.

Кроме того, он добавил, что купить лекарства могут предложить в тех больницах, которые еще не подписали договор с НСЗУ, и у них не хватает средств для обеспечения бесплатного лечения.