В Краматорске разжигателей костров будут отслеживать с воздуха

В Краматорске с помощью дрона будут мониторить состояние воздуха, в частности, следить за разжигателями костров. Об этом в Facebook сообщил руководитель общественной организации «Фонд развития громады» Станислав Черногор.

Для этих целей с помощью чешских партнеров из организации «Арника» краматорские эко-активисты приобрели дрон Hubsan Zino 2.

«Теперь для мониторинга загрязнений воздуха в Краматорске появились бдительный глаз и четыре пропеллера с дальностью полета 6 км и разрешением видео 4К... Дадим полетать полиции и городскому специалисту по экологии – у них есть возможность наказывать гривной тех, кто плюет на чистый воздух в нашем городе. Берегитесь, жгуны костров!», – отметил Черногор.

Ранее общественники приобрели мобильную станцию мониторинга воздуха Sapphire-32. Однако, по словам Черногора, сейчас ее не используют. «Прямо вот сейчас – никак [не исползуем]. Не было жалоб на непонятные выбросы, и воздух пока в основном в норме. Надеюсь, что придет время, когда она будет нам совсем не нужна», – отметил он.