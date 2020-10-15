Подвоз лекарств, продуктов, доставка в больницу: На Донетчине работает областной штаб волонтеров (Контакты)

В Донецкой области продолжает работать областной штаб волонтеров и линия психологической поддержки. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 октября, сообщила начальник управления семьи, молодежи и массовых мероприятий национально-патриотического воспитания Донецкой облгосадминистрации Лилия Золкина на брифинге в ДонОГА.

«Областной штаб волонтеров работает, и на сегодня они принимают заявки от населения как по оказанию помощи по подвозу лекарств, продуктов питания, так и по доставке в больницу. Если есть такие обращения, вы можете звонить на областную «горячую линию» по вопросам COVID-19 (0 800 408 911), оставлять там заявки. Они нам будут переданы, и мы сможем организовать работу волонтеров», – сказала Лилия Золкина.

Она отметила важность работы волонтеров особенно в сельской местности, где плохо ходит транспорт.

Начальник управления также рассказала, что за период карантина участились случаи домашнего насилия, поскольку все члены семьи длительное время находятся вместе.

По словам Лилии Золкиной, по телефону 095 429 20 53 работает «горячая линия» психолога Донецкого областного детско-молодежного центра.

«Если у вас возникли проблемы в общении с детьми, какие-то личные проблемы, можно туда звонить. Психолог работает в анонимном режиме, можно обращаться и вам будет оказана помощь или будет осуществлено перенаправление к другим специалистам», – добавила Золкина.

Также она сообщила, что работает всеукраинская «горячая линия» по номеру 15-47, где предоставляются информационные, психологические и юридические консультации пострадавшим от домашнего насилия.