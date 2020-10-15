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Мальчик на велосипеде и девочка на лавандовом поле: В Авдеевке появились новые муралы (Фото)

15.10.20 18:43
Фото: Facebook «Свои.City»
Фото: Facebook «Свои.City»

В прифронтовой Авдеевке на Донетчине появились два новых мурала. Изображения мальчика на велосипеде и девочки с лейкой на лавандовом поле создали художники, которые уже расписывали здания в городе. Об этом сообщает «Свои.City» в Facebook.

Муралы будут украшать дома на улице Гагарина.️

Создала изображения творческая группа Kailas-V, которая специализируется на проектах уличного искусства.

Это не первая их работа в Авдеевке. Ранее художники расписывали подсолнухами стену школы, пострадавшей от обстрелов, и девятиэтажку с орнаментами и соколом.

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