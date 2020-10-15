Опрос Зеленского: Анкета будет имитировать бюллетень

С народными депутатами не консультировались по опросу, который в день выборов анонсировал президент Владимир Зеленский. Это исключительно инициатива его Офиса. Об этом в эфире рассказал народный депутат от партии «Слуга народа» Василий Мокан, передает «Громадське радіо».

«Ни фракция "Слуги народа", ни партия, которая является субъектом избирательного процесса, не являются и не могут быть ни инициаторами, ни соорганизаторами этого опроса. Его идея в том, что он не может и не должен быть связан с избирательным процессом, воздействуя на результаты в день выборов. Это автономный опрос вне избирательных участков. Организационные, финансовые и все остальные нюансы и комментарии предоставлятьет Офис президента», – сказал Мокан.

Он заверил, что государственные деньги и иные ресурсы для этого не привлекать и добавил, что опрос будет проводиться за пределами избирательных участков.

«В добровольной форме избирателям будут предлагать принять участие в опросе их пяти вопросов. Будут сымитированные бюллетени с вопросами и возможностями ответов "да / нет". Их будут организовывать волонтеры, предложат людям добровольно принять в этом участие. Ориентировочно будет 5 млн бюллетеней», – отметил нардеп.

Напомним, что 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Данную инициативу раскритиковали общественные организации, которые осуществляют мониторинг избирательного процесса. В ЦИК заявили, что не принимают участие в организации данного опроса.

На данный момент озвучены первые два из 5-ти вопросов: