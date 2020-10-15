Человек Захарченко: Пушилин уволил «мэра» Зугрэса

В «ДНР» уволен «мэр» города Зугрэса Николай Пояус. Такое решение принял «глава ДНР» Денис Пушилин.

Как отмечают в соцсетях, причина увольнения – неудовлетворительное выполнение ремонтных работ на объектах социальной сферы и жилого фонда в процессе подготовки к началу отопительного сезона.

Отметим, что Пояус был назначен руководителем «администрации» города Зугрэса 25 октября 2016 года – еще первым «главой ДНР» Александром Захарченко.

Николай Пояус родился в городе Петров Вал Волгоградской области РФ. В 2003 году окончил Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта, в 2006-м – Донецкий институт управления. После этого в довоенный период работал на руководящих должностях в банковской сфере, в угольном объединении «Шахтерскантрацит», на шахте «Иловайская». С 1 декабря 2014 года Пояус возглавил отдел экологии «администрации» города Харцызска.