Сначала учился дышать: В Мариуполе выходили 950-граммового младенца (Фото)

В Мариуполе медики передали в семью малыша, который родился с 950 граммами веса. Сейчас мальчик окреп и нормально развивается. Об этом сообщила заведующая отделения второго этапа выхаживания новорожденных в КНП «Перинатальный центр города Мариуполь» Юлия Мыцык на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что маленький Богданчик с массой тела всего лишь 950 граммов родился на 30-й неделе беременности.

«Пройдя длительный и трудный путь, он научился сначала самостоятельно дышать, а потом еще и кормиться. Больше месяца он рос и набирался сил, с каждым днем приближался по сей день и вот он настал: первая встреча с семьей, первое настоящий праздник и подарки. Сегодня Богданчик уже весит 2540 граммов, радуется каждому дню и радует своих близких», – написала Юлия Мыцык.