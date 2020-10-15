Все на нервах, кричат: На закрытом КПВВ «Станица Луганская» «застряли» люди (Фото)

С сегодняшнего дня, 15 октября, до конца месяца закрыли КПВВ «Станица Луганская» – единственное сообщение с «ЛНР» в Луганской области. Утром у пограничников собрались около полусотни желающих попасть домой на неподконтрольную территорию, передает «Громадське радіо».

С самого утра под КПВВ в Станице Луганской дежурит 83-летний Николай Иванович со своей женой. Хочет попасть в Луганск, но пограничники говорят, что это невозможно. Мужчина жалуется: о том, что КПВВ закрывается сегодняшнего дня – он не знал.

Пенсионер с женой приехали в Станицу Луганскую 13 октября, чтобы в «Ощадбанке» забрать новые банковские карточки, т.к. срок действия прежних уже закончился. «Нам поступило сообщение, что наши карточки готовы. У нас кончились эти карты. Ну мы и поехали. Вчера был праздник, нерабочий день в банке. Сегодня мы их получили, но дело в том, что закрыли КПВВ и теперь не знаем, как попасть в Луганск снова», – говорит мужчина.

Николай Иванович с женой / Фото Максима Львутина

Пресс-секретарь Луганского пограничного отряда Неля Доценко объясняет: пропуск людей на КПВВ в Станице Луганской приостановили из-за распространения коронавируса. Согласно решению командующего Объединенных сил, свободно пересечь линию разграничения будет можно только в следующем месяце. А пока – нужны веские причины и подтверждающие их документы.

«Оккупационные власти Российской Федерации не справляются с борьбой с COVID-19 на неподконтрольной части Луганщины. Также у нас есть информация о том, что у них не хватает медицинского персонала и средств по борьбе с болезнью», – сказала Доценко.

«Главным условием для пересечения линии разграничения является наличие документов, подтверждающих социально-гуманитарный характер [передвижения], которые бы дали командующему Объединенных сил основания для принятия решения относительно пропуска через линию разграничения лица в обе стороны», – добавила она.

На КПВВ собралось около полусотни человек. Все на нервах, кричат. Светлана говорит, среди ее знакомых в «ЛНР» не много заразившихся коронавирусом. «Из моих – только один человек заболел. И один умер. Это из моих знакомых, хотя у меня там очень много знакомых. Где здесь [в Станице Луганской] жить, и вообще, на какие средства здесь жить?!», – сокрушается женщина.

А вот Владимир – местный. Собрался сегодня на лечение в Рубежное, но потому, что КПВВ закрыто, перевозчики не вышли на рейс. Автостанция пустая. Доехать, кроме такси, ничем.

«Мне этот карантин и этот блокпост не нужен. А вот они сидят, 2 недели назад блокпост тоже был закрыт (из-за масштабных пожаров, – ред.). И их всех поселили во Дворец культуры в центре поселка. И за неделю – 100 больных. Поэтому эти люди меня тоже раздражают. Что за дурдом, я не знаю – есть ли у нее справка, нет справки, есть вирус, нет вируса. Я ее боюсь. Потому что я здоров и могу заразиться», – поясняет Владимир.

Расселять в Станице Луганской тех, кто не может попасть домой в «ЛНР», местные власти не планируют, так как сейчас населенный пункт попал в «оранжевую» карантинную зону. «На сегодняшний день инфицированны ковидом более 40 человек на территории именно Станицы Луганской. Мы же не будем наших жителей, а также жителей временно оккупированных территорий подвергать опасности», – отмечает заместитель председателя Станично-Луганской райгосадминистрации Ирина Костан.

Сегодня никто из желающих попасть домой в «ЛНР» так и не смог этого сделать.

Фото Максима Львутина

Напомним, что КПВВ «Станица Луганская» – единственный пункт пропуска в Луганской области. 13 октября командующий Объединенных сил издал приказ о закрытии КПВВ с 15 по 31 октября. Причина – предотвращение распространения COVID-19 на территории Луганской области. Так, по словам главы Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая, 7 из 8-ми пересекающих КПВВ со стороны «ЛНР» заражены коронавирусом.

Теперь на Донбассе остался единственный работающий пункт пропуска на линии разграничения – КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области, на котором перемещение граждан происходит по понедельникам и пятницам. Но жителей «ЛНР» в «ДНР» не пропускают.