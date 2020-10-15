На Донбассе 3 города и 13 районов вошли в «красную зону» карантина (Список)

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании сегодня, 15 октября, установила новые зоны карантина по распространению коронавируса в Украине. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов на своей странице в Facebook.

«С 00:00 19 октября (в понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование», – написал Немчинов.

Он отметил, город Киев остается в «оранжевой зоне», но при этом в разы увеличился список территорий «красной зоны» карантина по всей Украине.

В Донецкой и Луганской областях в «красную зону» вошли 3 города и 13 районов:

Славянский район Донецкой области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области.

В «оранжевой зоне» оказалась большая часть Донетчины:

города Авдеевка, Бахмут, Угледар, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Соледар и Торецк, Бахмутский, Великоновоселковский, Волновахский, Добропольский, Константиновский, Мангушский, Марьинский, Никольский, Александровский, Покровский и Ясиноватский районы Донецкой области.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.