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Выглядит впечатляюще: В Краматорске тестируют новый фонтан (Фото)

15.10.20 20:26
Фото: Facebook «Краматорське самоврядування»
Фото: Facebook «Краматорське самоврядування»

В Краматорске в сквере Профсоюзов проходят пуско-наладочные работы нового фонтана. Об этом сообщает «Краматорське самоврядування» в Facebook.

У жителей города новый фонтан вызвал настоящий фото-бум, здесь гуляют много краматорчан с детьми.

«С начала недели новый фонтан проходит пуско-наладочный комплекс работ. И, несмотря на то, что теплое время года уже вот-вот кончится, и фонтан на зиму свою работу прекратит, краматорчане еще успеют сполна насладиться его красотой», – говорится в сообщении.

В темное время суток предусмотрена подсветка чаши фонтана.

На территории сквера уже высадили молодые деревья. Работы по благоустройству территории еще продолжаются. Вскоре представители подрядной организации будут устанавливать новые лавочки и урны.

Согласно договору, все работы должны быть завершены до 31 декабря 2020 года.

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