Советник Зеленского рассказал, зачем на Донбассе хотят создать СЭЗ

В прифронтовых районах Донбасса и на ныне неподконтрольной Украине его части (после возвращения в украинское конституционное поле) планируют создать свободные экономические зоны, в которых налоги для бизнеса будут максимально приближены к нулю. Об этом рассказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, передает «Радио Свобода».

Он отметил, что достаточно давно при Офисе президента действует рабочая группа «Экономическая реинтеграция Донбасса». В ее рамках обсуждается идея создания широкомасштабной свободной экономической зоны, «в том числе и на тех территориях, когда они вернутся к нам в континентальную Украину».

Создание СЭЗ рассматривается как дополнительный источник инвестиций в восстановление Донбасса. Так, только на ныне неподконтрольные территории по предварительным оценкам будет нужно около 10 миллиардов долларов. «Проинвестировать туда деньги для украинского государства будет более чем сложно, поэтому обсуждается идея создания так называемого государственно-частного партнерства или аналогов, фондов, в которые государство инвестирует частично, а другая часть инвестируется либо частным бизнесом, либо иностранцами. Параллельно с этим надо развивать бизнес», – сказал Устенко.

В рамках СЭЗ обсуждается идея нулевого или близкого к нулю налога, как возможность стимулирования бизнеса.

По словам советника президента, сейчас рассматривается создание СЭЗ в прифронтовых подконтрольных Украине районах. А после возвращения неподконтрольных территории Донбасса – СЭЗ будет действовать и там. «Нам важно восстановить экономику Донбасса, но также важно восстановить ту социальную инфраструктуру, которая там была, завоевать обратно лояльность наших людей, которые находятся на этой территории. Это значит – активные социальные программы, помощь, в том числе, и развитию бизнеса», – пояснил он.

«Развитие экономики должно идти по двум направлениям: надо думать и о тех, кто за линией фронта с той стороны, и с нашей. Представьте, что большая часть инфраструктуры разрушена. Речь идет, как я уже сказал, о миллиардах долларов, которые потребуются для восстановления территории, которая сейчас неподконтрольной нам. В этом случае речь идет о 5-7% нашего ВВП – у государства таких денег просто нет, а вопрос придется решать. Вот откуда возникает идея попытаться создать фонд (в том числе и на донорские деньги), чтобы восстанавливать те территории, когда они вернутся под контроль Киева», – продолжил Устенко.

Он отметил, что для неподконтрольных территорий уже сейчас нужно создавать дорожную карту по их восстановлению. Чтобы к моменту фактической реинтеграции этой части Донбасса у Киева уже были деньги, программа, бизнес-план для этих территорий. «Заставить заплатить кого-то было здорово и хорошо, но должна быть четкая и проработанная карта, дерево возможностей, которое рассматривается по территории, неподконтрольной сейчас Киеву», – заключил советник президента.

В Офисе президента сегодня, 15 октября, отметили, что в инициированном Владимиром Зеленским общенациональном опросе граждан 25 октября второй вопрос будет посвящен именно теме создания СЭЗ на Донбассе.

«Разумеется – и это еще раз подчеркнем – сначала все будет происходить на подконтрольной украинскому государству территории. Эти районы в настоящий момент переживают значительное негативное влияние войны, развернувшейся рядом. Регион становится все более депрессивным, что заставляет людей покидать его и свои дома. Потому и нужно создавать новую мотивацию для населения, новые рабочие места, новые перспективные бизнесы и внедрять специальные инструменты для привлечения на Донбасс инвесторов и заинтересованности людей и бизнесов», – говорится в сообщении.

В Офисе президента пояснили, что свободная (или специальная) экономическая зона – это часть территории Украины, на которой функционирует специальный режим экономической деятельности. На такой территории могут устанавливаться льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия. Целью создания СЭЗ является привлечение зарубежных инвестиций, увеличение экспорта товаров и услуг, внедрение новых технологий, более рациональное использование природных и трудовых ресурсов.