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В большинстве территорий «красной зоны» не будут закрывать общественный транспорт, – Ляшко

15.10.20 20:56
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко / Фото: rbc.ua

В большинстве регионов, которые попали в «красную зону» карантина, не будут останавливать общественный транспорт. Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко сегодня, 15 октября, по результатам заседания Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, передает «Эспресо».

Также на некоторых территориях «красной зоны» не станут прекращать работу магазинов и детских садов.

«В большинстве административных территорий было принято решение не останавливать общественный транспорт. В определенных административных территориях будут продолжать функционировать детские сады, а также в некоторых административных территориях не будут останавливать работу заведения торговли», – отметил Ляшко.

По его словам, с соответствующими решениями можно будет ознакомиться после подписания протокола заседания комиссии.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новые зоны карантина по распространению коронавируса в Украине, которые начнут действовать с 19 октября. В Донецкой и Луганской областях в «красную зону» вошли 3 города и 13 районов.

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