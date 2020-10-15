Как до Парижа: Жители «ДНР» рассказали, как добирались через Россию в Украину

За маршрут из «ДНР» через Россию в Украину перевозчики просят 3000 – 3500 грн. При этом они подчеркивают, что в стоимость входят взятки на украинской границе и не уход на самоизоляцию. При этом при въезде в Украину из России самоизоляция официально не требуются, но перевозчики об этом умалчивают, а многие жители «ДНР» о такой норме не знают, передает «Радио Свобода».

1500 километров в один конец – это путь, который сейчас преодолевают граждане Украины, чтобы добраться из «ДНР» на свободную часть страны, ведь КПВВ на линии разграничения закрыты.

– Сколько у вас будет стоить из Донецка доехать «в Украину»?

– 3500 грн, – отвечает диспетчер одного из перевозчиков.

– Мне говорили, что можно не платить штраф на границе.

– Без штрафа и самоизоляции, это включено.

Их рекламы много в соцсетях. «3000-3500, без штрафа», – ответил в вайбере другой перевозчик.

Жительница «ДНР» воспользовалась этой услугой. В начале сентября ей с мамой понадобилось поехать из Донецка в город на подконтрольной Украине стороне, чтобы оформить бабушкино наследство. «Республиканские» контрольно-пропускные пункты «Еленовка» и «Станица Луганская» были закрыты.

«Осталась одна дорога: через Белгород, через Нехотеевку (село и КПП в Белгородской области России, – ред.), через Харьковскую область. В результате 36 часов мы ехали. Заснуть у нас в дороге так и не получилось. Полторы тысячи километров мы проехали, чтобы добраться до... Меня вообще эти границы очень сильно обижают. Проехать полторы тысячи километров: по карте – это дорога до Парижа. Затратить столько сил, средства, чтобы добраться до города, который от тебя в меньше 100 километров» – делится воспоминаниями о путешествии дончанка.

Дорога в один конец обошлась почти в 3000 грн с человека. Женщина говорит, что пришлось пересаживаться из одного автобуса в другой несколько раз. А саму границу между Россией и Украиной пересекали вообще пешком.

«Когда ты уже прошел российскую границу, но еще не дошел до украинской, – там еще ездят частники. На личных автомобилях. Они за символические 500 грн проводят тебя и обещают (ну, на тот момент еще "Дій вдома" действовало), что они провезут, договорятся за то, чтобы не подключали тебя к "Дії", чтобы не надо было две недели сидеть [на самоизоляции]. И в эту же сумму входит то, что ты не будешь платить штраф за незаконное пересечение границы. Учитывая, что штраф – 1700 гривен, а частник "стоит" 500 грн, – то, соответственно, это еще идет плюсом», – рассказывает женщина.

500 гривен – это такса за одного человека, уточняет она.

Дончанка отметила, что на украинской стороне перевозчик действительно «решал вопросы» с пограничниками. «Он, однозначно, ходил и договаривался. Я знаю людей, которые не пользовались услугами перевозчика, – и они платили штраф. Они выезжали семьей на своей машине, и они за всех заплатили штраф. Мы не платили штрафы», – говорит собеседница.

Что чувствовала женщина, давая эти 500 гривен для «взятки украинским пограничникам»?

«Честно: меня вообще эти границы очень сильно обижают. Проехать полторы тысячи километров: по карте – это дорога до Парижа. Затратить столько сил, средства, чтобы добраться до города, который от тебя в меньше 100 километров», – делится эмоциями дончанка.

Другая собеседница, чьи родственники пересекали границу в августе, говорит, что перевозчики отдельно озвучивали сумму в 500 грн как плату за въезд без штрафа.

«Белгород – Харьков. 500 грн, и погранцы пропускают без штрафа, отметки в паспорте и без "Дії"», – сказала она.

Из-за этой ситуации на сайте президента Украины даже зарегистрировали петицию о временной отмене штрафа за незаконное пересечение неконтролируемого участка украинско-российский границы. Аргумент автора – иного пути выбраться из «Л-ДНР» просто нет.

Есть и другой взгляд на проблему: мариупольские юристы в суде сейчас сопровождают показательное дело женщины, которую оштрафовали в межгосударственном пункте пропуска «Меловое» (Луганская обл.) – они пытаются доказать, что такой въезд проистекает из безвыходного положения, и санкция статьи не должна применяться.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко говорит, что люди часто предлагают пограничникам взятки, в том числе, и за незаконное пересечение границы. С начала года украинским пограничникам предлагали взятки почти 400 раз: как на госгранице, так и на админгранице с Крымом, и на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. «Мы активно боремся с фактами коррупции, если такие есть. Неоднократно наши военнослужащие привлекались к ответственности именно за попытки получить неправомерную выгоду», – уверяет Демченко.

О «частниках», которые «договариваются» с пограничниками, ему неизвестно: «Вообще, если говорить о попытках незаконно переправить лиц, – это незаконная деятельность. Но мне неизвестно о тех случаях, о которых вы говорите».

Также пограничники советуют сообщать о фактах коррупции на бесплатную «горячую линию» по телефонам: 0 800 218 808, 198. Или из-за границы: +38(044)527-63-63.

«Порядок въезда и выезда с временно оккупированных территорий определен исключительно через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения. Все остальные попытки являются незаконными. В том числе, если люди едут на оккупированные территории или выезжают оттуда через Россию», – пояснил Демченко.

Люди, которые нарушают этот порядок, попадают под санкцию ст. 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях: «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Размер штрафа: от 1700 до 5100 грн. С начала года по этой статье составили 4600 протоколов. За те же самые действия, совершенные на протяжении года после первого штрафа, определено наказание от 5100 до 8500 грн.

Следовательно, всего государственную границу с начала года должны были пересечь 4600 человек, ехавших из или в «Л-ДНР».

Что касается предложений заплатить за въезд в Украину без самоизоляции, то это – просто обман. Сейчас, по классификации МОЗ Украины, Россия входит в «зеленую зону» по COVID-19, поэтому самоизоляция или обсервация не требуется, как и установка приложения на смартфон.

В то же время при пересечении КПВВ самоизоляция с приложением «Дій вдома» или обсервация в больнице – обязательны.