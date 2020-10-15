По обломкам фары: На Донетчине за несколько часов нашли виновника смертельного ДТП

В поселке Былбасовка Славянского района (Донецкая обл.) под колесами легкового автомобиля погиб 44-летний велосипедист. Водитель, не оказав помощи, покинул место аварии, а авто спрятал. Полицейские разыскали автомобиль и его владельца за несколько часов. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

Как рассказали правоохранители, в Былбасовке прохожий обнаружил на обочине труп мужчины. Во время осмотра правоохранители на теле погибшего зафиксировали травмы, характерные для дорожно-транспортного происшествия. Поиски водителя, который совершил наезд, продолжались всего несколько часов.

«По обломкам фары и осыпи стекла правоохранители установили марку автомобиля – ВАЗ-2101. Автомобиль с поврежденной фарой был найден на соседней улице от места совершения ДТП. Виновником смертельной аварии оказался 40-летний мужчина», – говорится в сообщении.

Установлено, что водитель не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Не остановившись для оказания помощи, водитель скрылся. Опасаясь ответственности, отогнал машину домой и спрятал под чехлом.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения»). Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.