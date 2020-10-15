Горбольница Запорожья получила аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова и компания Метинвест передали высококлассный аппарат ИВЛ городской больнице № 6 Запорожья. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба Фонда.

Как сообщил заместитель городского головы Анатолий Пустоваров, Запорожье не впервые получает помощь Фонда. «Больницы получали и экспресс-тесты, и другую поддержку. Аппарат искусственной вентиляции легких необходим и при лечении пациентов с другими заболеваниями. А такой современный аппарат придаст медикам дополнительную уверенность в спасении людей. Поэтому это очень важно для города, и эту помощь невозможно переоценить», – подчеркнул он.

Горбольница №6 является одной из опорных по лечению пациентов с коронавирсуом. «Несмотря на высокий профессионализм медиков, каждая единица современного оборудования, особенно аппаратов ИВЛ – это огромный шанс на спасение пациентов. Этот современный аппарат ИВЛ позволит врачам продолжать активно лечить пациентов.», – отметила директор Департамента здравоохранения Запорожского горсовета Виктория Ушакова.

Всего в опорные государственные больницы в 12 регионах страны поступило свыше 140 аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова. «Первые из них переданы еще в марте 2020 года. Оборудование от Фонда поставляется как в крупные клиники областных центров, так и небольшие больницы регионов Украины, делая современную медицину европейского уровня доступной для всех. Ведь во многих учреждениях здравоохранения аппараты ИВЛ либо отсутствовали совсем, либо были устаревшие модели, поэтому врачи не могли предоставить качественную медицинскую помощь пациентам с осложнениями от COVID-19», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Представитель компании «Метинвест» Сергей Самарский напомнил, что еще в феврале Ринат Ахметов выделил 300 млн грн на помощь стране в борьбе с COVID-19. «Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины. Для эффективной работы Фондом был создан проект "Борьба с COVID-19 в Украине", который стал частью программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Проект не имеет аналогов в стране. Это самая крупная, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с коронавирусом», – отметил Самарский.