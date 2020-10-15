Украинские силачи в Мариуполе тянули комбайн (Фото, видео)

Сегодня, 14 октября, в Мариуполе на Театральной площади украинские стронгмены Василий Вирастюк, Сергей Конюшок, Виктор Юрченко, Сергей Покатько устроили силовое шоу, передает «Сайт города Мариуполя».

Для гостей праздника они провели конкурсы по поднятию тяжестей. На площадь одна из сельскохозяйственных компаний пригнала трактор и комбайн.

Мариупольский спортсмен Александр Лашин неоднократно предупреждал зрителей праздника, чтобы те надели маски. А если у них таковых не было, раздавал. При этом на масках был изображен логотип одной из баллотирующихся в городской совет партий.

В финале праздника три стронгмена удивили всех жителей – протянули на 20 метров 13-тонный комбайн, чем вызвали овации у мариупольцев.

Как сообщалось ранее, силачи Василий Вирастюк, Сергей Конюшок и Александр Лашин проверили «на прочность» лед на Ледовой арене Мариуполя.