Ярко: В Краматорске показали новый детский сад за 17 миллионов (Фото)

В Краматорске завершена реконструкция нежилого здания, на базе которого создается детский сад «Зернышко». Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Учреждение рассчитано на 50 детских мест (3 группы) и 50 рабочих мест.

Общая сметная стоимость реконструкции составила 16,5 млн грн.

В рамках проекта проведена термомодернизация здания, построена новая газовая котельная, заменены внутренние сети. Сейчас подключение газа на стадии оформления документов.

Комнаты в детском саду выполнены в разных цветах, есть теплый пол. Детское учреждение доступно для маломобильных групп населения.

В здании предусмотрены изолятор и комната медсестры. Установлено и подключено оборудование для кухни и прачечной. Выполнено благоустройство территории.

Напомним, что ранее в Донецкой области были отремонтированы 4 детских сада – «Юный моряк» в Мариуполе, «Гусельки», «Одуванчик» и «Крепыш» в Бахмуте.