Как Трамп: Главнокомандующий ВСУ женился на 29-летней губернаторше (Фото)

Главнокомандующий ВСУ, 53-летний генерал-полковник Руслан Хомчак женился. Его избранницей стала новоназначенная губернатор Черниговской области 29-летняя Анна Коваленко, передает «Обозреватель».

По словам источника издания, торжественных празднований пара пока не планируют из-за пандемии – оба недавно переболели коронавирусом.

Хомчак и Коваленко встречались полгода. Главнокомандующий ВСУ был ранее женат и развелся в 1993 году, для Коваленко это официально первый брак.

Между Хомчаком и Коваленко разница в возрасте 24 года, такая же разница у Дональда и Мелании Трампов, Эмануэля и Брижит Макронов, Бориса Джонсона и Керри Симондс.

Руслан Хомчак

Анна Коваленко

Анна Коваленко в бытность работы журналистом интересовалась военной тематикой, а после назначения на высокие должности от «Слуги народа» о своем будущем муже отзывалась исключительно в положительном ключе, хотя отношений не афишировала. При этом ее личная страница в Facebook пестрит ссылками на интервью Хомчака.

Коваленко родилась в 1991 году в Буче Киевской области. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Ивана Карпенко-Карого (магистр театроведения), учится в аспирантуреНацакадемии госуправления при президенте Украины. Во время учебы в университете работала журналисткой. В 2014 году принимала активное участие в Революции достоинства, входила в женскую сотню Самообороны Майдана. После революции была советником нескольких министров обороны

В 2019 году была избрана народным депутатом от «Слуги народа», но практически сразу сложила депутатский мандат: в сентябре 2019 года президент Владимир Зеленский назначил ее заместителем руководителя Офиса президента. В апреле 2020 года Коваленко уволили с этой должности, в мае она стала заместителем министра развития громад и территорий.

А 15 октября она стала главой Черниговской Облгосадминистрации. Коваленко – первая женщина, назначенная руководителем области во время каденции Зеленского.