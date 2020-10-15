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Даже в иной стране: Спецвойска ВСУ могут взять в плен лидеров «Л-ДНР»

15.10.20 22:28
Сергей Кривонзос
Сергей Кривонзос / Фото: obozrevatel.com

Силы специальных операций, действующие при ВСУ, способны взять в плен лидеров «ДНР» или «ЛНР», даже если они будут находиться в иных странах. Об этом заявил генерал ВСУ, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонзос, передает «Обозреватель».

«Да, это задача, которую можно выполнить. И один из примеров успешной работы наших воинов – в феврале 2017 года двое военнослужащих наших частей выполнили задачу по уничтожению полковника Анащенко, который был начальником "народной милиции Луганской народной республики". Эта задача была успешно выполнена», – привет пример Кривонзос.

Правда, в ходе этой операции ее исполнители попали в плен. «Они остались живы, попали в плен. Но через три года, в декабре прошлого года, мы их обменяли», – рассказал он.

Если эти преступники ищут убежища в других странах мира, Кривонзос уверен, что и там Украина их достанет: «Я скажу так: наши способности позволяют выполнить любую задачу в любой точке страны, если на то будет политическое решение и оно будет принято в соответствии с существующими документами».

По его мнению, победа Украины на Донбассе не будет быстрой. «Вопрос перемирия есть. Вопрос победы еще впереди. И еще много надо сделать, чтобы достичь этой победы», – сказал он.

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