Даже в иной стране: Спецвойска ВСУ могут взять в плен лидеров «Л-ДНР»

Силы специальных операций, действующие при ВСУ, способны взять в плен лидеров «ДНР» или «ЛНР», даже если они будут находиться в иных странах. Об этом заявил генерал ВСУ, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонзос, передает «Обозреватель».

«Да, это задача, которую можно выполнить. И один из примеров успешной работы наших воинов – в феврале 2017 года двое военнослужащих наших частей выполнили задачу по уничтожению полковника Анащенко, который был начальником "народной милиции Луганской народной республики". Эта задача была успешно выполнена», – привет пример Кривонзос.

Правда, в ходе этой операции ее исполнители попали в плен. «Они остались живы, попали в плен. Но через три года, в декабре прошлого года, мы их обменяли», – рассказал он.

Если эти преступники ищут убежища в других странах мира, Кривонзос уверен, что и там Украина их достанет: «Я скажу так: наши способности позволяют выполнить любую задачу в любой точке страны, если на то будет политическое решение и оно будет принято в соответствии с существующими документами».

По его мнению, победа Украины на Донбассе не будет быстрой. «Вопрос перемирия есть. Вопрос победы еще впереди. И еще много надо сделать, чтобы достичь этой победы», – сказал он.