На Донетчине официально подтвердили смерть жителя Бахмута от COVID-19 (Карта)

В Донецкой области сегодня, 16 октября, официально подтвердили еще 1 смерть от коронавирусной болезни, которая произошла недавно. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
По его словам, жертвой болезни стал 62-летний житель Бахмута.
За четверг, 15 октября, коронавирус обнаружили еще у 168 жителей Донецкой области, в том числе у 10 детей:
- 82 – в Мариуполе;
- 24 – в Мирнограде;
- 21 – в Краматорске;
- 12 – в Бахмуте;
- 8 – в Лиманской ОТГ;
- 6 – в Бахмутском районе;
- 5 – в Торецке;
- 3 – в Угледаре;
- 2 – в Дружковке;
- по 1 – в Покровске, Соледарской ОТГ, Никольском, Покровском и Волновахском районах.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 6 659 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 2 149 человек (32,3% из всех заболевших);
- на лечении – 4 432 пациента (66,5%);
- летальных случаев – 78 (1,2%).