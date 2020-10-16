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На Донетчине официально подтвердили смерть жителя Бахмута от COVID-19 (Карта)

16.10.20 08:18
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области сегодня, 16 октября, официально подтвердили еще 1 смерть от коронавирусной болезни, которая произошла недавно. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По его словам, жертвой болезни стал 62-летний житель Бахмута.

За четверг, 15 октября, коронавирус обнаружили еще у 168 жителей Донецкой области, в том числе у 10 детей:

  • 82 – в Мариуполе;
  • 24 – в Мирнограде;
  • 21 – в Краматорске;
  • 12 – в Бахмуте;
  • 8 – в Лиманской ОТГ;
  • 6 – в Бахмутском районе;
  • 5 – в Торецке;
  • 3 – в Угледаре;
  • 2 – в Дружковке;
  • по 1 – в Покровске, Соледарской ОТГ, Никольском, Покровском и Волновахском районах.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 6 659 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 2 149 человек (32,3% из всех заболевших);
  • на лечении – 4 432 пациента (66,5%);
  • летальных случаев – 78 (1,2%).

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