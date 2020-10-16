На Донетчине официально подтвердили смерть жителя Бахмута от COVID-19 (Карта)

В Донецкой области сегодня, 16 октября, официально подтвердили еще 1 смерть от коронавирусной болезни, которая произошла недавно. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По его словам, жертвой болезни стал 62-летний житель Бахмута.

За четверг, 15 октября, коронавирус обнаружили еще у 168 жителей Донецкой области, в том числе у 10 детей:

82 – в Мариуполе;

24 – в Мирнограде;

21 – в Краматорске;

12 – в Бахмуте;

8 – в Лиманской ОТГ;

6 – в Бахмутском районе;

5 – в Торецке;

3 – в Угледаре;

2 – в Дружковке;

по 1 – в Покровске, Соледарской ОТГ, Никольском, Покровском и Волновахском районах.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 6 659 случаев COVID-19, из них: