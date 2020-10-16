Авария на шахте в «ЛНР»: Под землей оказались застигнуты горняки на двух горизонтах

В «ЛНР» из-за аварийной ситуации в шахте были застигнуты более 60 человек. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Инцидент произошел 15 октября в Зоринске (Перевальский р-н) на шахте «Никанор-Новая».

В 09:40 из-за перепада напряжения произошла остановка вентилятора главного проветривания. В шахте были застигнуты 64 человека на горизонтах 400 м и 535 м.

В 15:30 вентилятор запущен, аварийная ситуация устранена. В ликвидации аварии, как уверяют в «ЛНР», принимали участие 4 единицы техники и 21 сотрудник «МЧС».