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ФК «Шахтер» – ФК «Львов»: Матч пройдет без зрителей

16.10.20 08:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Матч 6-го тура чемпионата Украины «Шахтер» – «Львов» на НСК «Олимпийский» пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

«Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в городе Киеве с 12 октября 2020 года установлены ограничения "оранжевого" уровня эпидемиологической безопасности. В числе ограничений запрещается проведение массовых (в том числе спортивных) мероприятий с участием более 220 лиц. Таким образом, матч 17 октября "Шахтер" – "Львов" пройдет без зрителей», – говорится в сообщении.

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