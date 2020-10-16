ФК «Шахтер» – ФК «Львов»: Матч пройдет без зрителей

Матч 6-го тура чемпионата Украины «Шахтер» – «Львов» на НСК «Олимпийский» пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

«Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в городе Киеве с 12 октября 2020 года установлены ограничения "оранжевого" уровня эпидемиологической безопасности. В числе ограничений запрещается проведение массовых (в том числе спортивных) мероприятий с участием более 220 лиц. Таким образом, матч 17 октября "Шахтер" – "Львов" пройдет без зрителей», – говорится в сообщении.