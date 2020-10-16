Люди в отчаянии: В Луганске показали очереди в аптеки (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске местные жители показали очереди в аптеки.

В очередях собираются люди у различных аптек по городу.

Также сообщается, что в сети аптек «Здравия» появился азитромицин (антибиотик). Цена за упаковку примерно 120 руб. (46 грн по местному курсу на 16.10.2020).

В обсуждении в соцсетях люди пишут, что многих необходимых для лечения препаратов нет, также появился дефицит витаминных комплексов. «Ревит», «Компливит» и другие витамины в аптеках отсутствуют.

В местном паблике луганчане призывают друг друга сохранять спокойствие и не скупать лекарства, которые не назначал врач, чтобы не создавать «нездоровый ажиотаж». Также луганчане возмущаются, что «по радио и ТВ вещают, что город полностью обеспечен лекарствами, а по факту – в аптеках пусто, в больницах пусто». Отмечается, что «люди в отчаянии ожидают в очереди, чтобы купить хоть какой-то аналог».

«В Лутугино тоже в аптеках ни антибиотиков ни противовирусных ни противомикробных препаратов нет!... А в Ровеньках, что – лучше?! Антрацит – аптеки пусты, очередей нет, так как нет, за чем стоять», – пишут жители иных городов.