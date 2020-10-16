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Рухнул потолок: На пожаре на Донетчине пострадал 3-месячный ребенок

16.10.20 08:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В результате пожара в с. Маяки (Славянский р-н, Донецкая обл.) травмированы мужчина и 3-месячный ребенок. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сегодня, в 6:45 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном доме на ул. Школьной в с. Маяки.

Прибыв на место происшествия спасатели выяснили, что горит перекрытие жилого дома.

«В результате падения потолка были травмированы мужчина, 1988 года рождения, и 3-месячный ребенок. Они были госпитализированы до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 7:16 и ликвидирован в 7:19», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что причина возникновения пожара устанавливается. Предварительно ею стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

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