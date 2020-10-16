Почти 6 тыс. заболевших: В Украине зафиксирован новый антирекорд COVID-19

В Украине зафиксированы 5 992 новых случая COVID-19 – это антирекорд количества новых больных в сутки. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«16 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 287 231 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 5 408 летальных, 121 919 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 5 992 новых случая. Всего проведено 2 729 496 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 2 269 пациентов», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 6 658 (по данным Донецкой ОГА – 6 659) случаев COVID-19, в Луганской – 2 229 случаев.