В России Ростовская область возвращает режим самоизоляции

В РФ Ростовская область, граничащая с Донецкой и Луганской областями Украины (в том числе с неподконтрольными украинским властям частями Донетчины и Луганщины), возвращает режим самоизоляции в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщают российские СМИ.

Подписанное региональными властями постановление о возвращении к режиму самоизоляции вводит с 16 октября новые ограничения.

В частности, работодатели должны будут перевести на удаленку сотрудников в возрасте 65 лет и старше, а также работников, имеющих хронические заболевания.

На дистанционный режим работы должны перейти 30% всех сотрудников, а руководство должно сообщать обо всех контактах заболевших работников.

Жителям региона запрещается покидать дома, за исключением случаев обращения за медпомощью, ухода за близкими родственниками, выгула домашних животных, выноса мусора, следования к месту работы/учебы, в магазин, тренажерный зал, суд, а также на прогулку (при соблюдении дистанции), дачу, выборы и похороны.

Прекращают свою работу ночные клубы, танцполы, ярмарки. Общепит может работать только до 22:00, после этого времени возможна только доставка.

Приостанавливается оказание плановой медицинской помощи и профосмотров, проведение спортивных мероприятий с участием более 30% зрителей в закрытых помещениях и культурных с более 40% зрителей.

В соцсетях жители неподконтрольной украинским властям части Донбасса пишут о том, что местные «власти» поступают нелогично, не пропуская людей через линию разграничения, но при этом не препятствуя свободному проезду из РФ: «Закройте границу с Россией! Почему только с Украиной закрыли?... В РФ вирус не такой, чем-то, видно, отличается… Уже без вариантов закрывать надо», – пишут люди.

В то же время, многие считают, что закрывать въезд нельзя: «Вы с ума сошли? Мы и так в гетто, еще с РФ закрыть… Туда, между прочим, не просто так люди ездят».