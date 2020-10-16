Сводка из зоны ООС за 15 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 15 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксированы 6 нарушений со стороны НВФ.

Так, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен.

Неподалеку Причепиловки противник нарушил режим прекращения огня, применив автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник дважды открывал вблизи Авдеевки и дважды – в районе Новотошковского.

С начала текущих суток, 16 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «армия Украины за минувшие сутки дважды нарушила режим прекращения огня на донецком направлении. Общее количество примененных боеприпасов – 5 единиц. Под огнем оказался район села Спартак к северу от Донецка, а также село Яковлевка под Ясиноватой. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм и гранатометы (СПГ и РПГ)».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.